Severomakedonské volby těsně vyhrála sociální demokracie. Bude potřebovat koalici

Koalice

„Občané přišli hlasovat pro bezpečnou budoucnost, pro jednotu a solidaritu… pro řád a spravedlnost,“ uvítal Zaev vítězství podle agentury MIA. „Občané hlasovali pro lepší dnešek a pro lepší budoucnost. Cesta vpřed je potvrzená. Řekli jsme jasné 'ne' nebezpečí,“ dodal expremiér s narážkou na hlavního politického soupeře sociálních demokratů VMRO-DPMNE.

Šéf této strany Mickoski se zatím na veřejnosti neobjevil, nicméně generální tajemník Igor Janušev vyjádřil s výsledky spokojenost, přičemž dodal, že je ještě třeba počkat na konečné oficiální výsledky. Poznamenal také, že VMRO-DPMNE se nevzdává snahy zajistit si v novém parlamentu většinu pro vytvoření vlády.

Zaev skutečně obnovení dřívější většinové koalice ještě zcela jisté nemá. Vůdce strany DUI, partnera z předchozí společné vlády, Ali Ahmeti totiž před volbami naznačil, že bude usilovat o to, aby se poprvé stal v zemi předsedou vlády Albánec.

Předčasné volby loni v říjnu vyvolal proevropský premiér Zaev poté, co se členské státy Evropské unie neshodly na zahájení přístupových rozhovorů s jeho zemí. V to vláda doufala poté, co se jí podařilo prosadit změnu názvu státu, která vyřešila dlouhodobý spor s Řeckem a odblokovala jeho veto.