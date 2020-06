Rusko zahájilo stíhání starosty Norilsku kvůli obřímu úniku ropy

Ve středu byli zadrženi tři pracovníci tepelné elektrárny, z jejíž nádrže více než 21 tisíc tun paliva a maziv uniklo. Čelí podezření z porušení zákonů o ochraně životního prostředí, za což jim hrozí až pět let vězení.

Ropa se vlila do řeky Ambarnaja

Většina ropy se podle ekologů vlila do řeky Ambarnaja, část se vsákla do půdy. Značná koncentrace ropných látek byla zjištěna ve vodě také za plovoucími zábranami, které měly zamoření zabránit. Palivo se dostalo také do jezera Pjasino, bohatého na ryby. Znečištěné území je podle odhadů velké až 180 tisíc metrů čtverečních.

Jedná se o dosud největší katastrofu tohoto typu v Arktidě, uvedl s odvoláním na ochránce životního prostředí server The Moscow Times. Státní agentura pro rybolov odhadla, že potrvá desítky let, než se řeka vzpamatuje.

Zaplatit vyčištění oblasti postižené únikem ropného paliva slíbil šéf podniku Norilsk Nickel Vladimir Potanin, který odhadl náklady na deset miliard rublů (3,4 miliardy korun).

Norilsk se 180 tisíci obyvateli leží asi 300 kilometrů za polárním kruhem. Město bylo postaveno okolo podniku Norilsk Nickel, který je předním světovým výrobcem niklu, platiny a palladia.