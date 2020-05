Francie otevře hranice turistům. Ještě není vyhráno, varuje Macron

Francie se chystá opět otevřít své hranice turistům. Podle nouzového plánu mohou do země přicestovat lidé ze zemí schengenu a Velké Británie bez toho, aniž by museli do dvoutýdenní karantény, jak se původně předpokládalo. Sami Francouzi se však podle prezidenta Emmanuela Macrona nepodívají v létě dále než do Evropy, v krajním případě možná budou muset zůstat doma úplně.