Přesun ambasády do Jeruzaléma byl podle Bidena lehkovážný, sám by ji tam ale nechal

Podle Bidena, který zůstává jediným uchazečem o demokratickou nominaci do prezidentských voleb, se velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma „nemělo přesouvat“, když v souvislosti s tímto krokem nenastal žádný posun v mírových jednáních.

Trumpovo rozhodnutí bývalý viceprezident USA označil za „krátkozraké a lehkovážné“. „Mělo se to odehrát v kontextu širší dohody, která by nám pomohla dosáhnout důležitých ústupků v mírovém procesu,“ dodal.

Pokud by se stal po listopadových volbách prezidentem, nechal by ovšem Biden velvyslanectví v Jeruzalémě. Opětovný přesun do Tel Avivu by totiž podle něj nic dobrého nepřinesl.