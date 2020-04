KLDR otestovala rakety krátkého doletu, spadly do moře mezi Koreou a Japonskem

Severní Korea vypálila několik střel s plochou dráhou letu o krátkém doletu do moře mezi Korejským poloostrovem a Japonskem. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na velení jihokorejské armády. To rovněž uvedlo, že dále sleduje vývoj a spolu s americkými zpravodajskými službami test vyhodnocuje.