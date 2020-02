Poslední hodiny do voleb: Pellegrini varoval před migranty, podle Matoviče je to zoufalství

„Migrační hrozbu v žádném případě nebudeme podceňovat. Musí platit, že Slovensko bude rozhodovat, kdo na jeho území vstoupí a kdo nikoliv. S bezpečností Slovenské republiky nebudeme v žádném případě hazardovat,“ uvedl v prohlášení Pellegrini.

„Na poslední chvíli strašit lidi, (že) už sem pochodují migranti z Turecka – ti lidé (Smer-SD) jsou zcela zoufalí. Mají k dispozici stejné průzkumy jako my. Je zřejmé, že poprvé po dlouhé době může být Smer nejen poražen, ale doslova pokořen. Budou dělat všechno pro to, aby to jakýmkoliv způsobem zvrátili,“ reagoval Matovič na Pellegriniho slova.

Předseda slovenské vlády Pellegrini před dvěma týdny spolu s maďarským kolegou Viktorem Orbánem zavítal na maďarsko-srbskou hranici, která je také vnější hranicí schengenského prostoru volného pohybu osob. Stejně jako tehdy i nyní Pellegrini přislíbil pro případ potřeby posílení ochrany jižní schengenské hranice v Maďarsku slovenskými policisty.

Smer-SD už také v předvolební kampani prostřednictvím animovaného videa útočil na slovenského exprezidenta a šéfa nové strany Za ľudí Andreje Kisku. Toho socialisté nařkli, že prý hodlá na Slovensko navozit tisíce migrantů.