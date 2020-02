Do čela slovinské vlády se vrací Janša. Politický matador je premiérem už potřetí

video Horizont: Janša se vrací do čela slovinské vlády

Mandát k sestavení vlády tak tehdy dostal Marjan Šarec, jehož strana LMŠ skončila ve volbách druhá a kterému se podařilo v parlamentu vyjednat dostatečnou podporu. Letos v lednu ale Šarec odstoupil s poukazem na to, že menšinová vládní koalice už není schopná prosazovat schválení potřebných reformních zákonů.

Poslední volby, které se ve Slovinsku konaly před dvěma roky v červnu, protiimigračně zaměřená SDS vyhrála. Stala se tak nejsilnější parlamentní stranou, nicméně potřebovala do vlády koaliční partnery. S Janšou byli ale ochotní spolupracovat jen křesťanští demokraté (NSi), s nimiž neměli v 90členném zákonodárném sboru potřebnou většinu křesel.

Matador slovinské politické scény

Janša během své dlouholeté politické kariéry dvakrát skončil ve vězení. Poprvé když jako disident a redaktor časopisu Mladina psal o plánu federace na potlačení slovinské snahy o nezávislost.

Vzdor mu tehdy vynesl popularitu i veřejnou funkci. O tři roky později už jako ministr obrany porazil Bělehrad v desetidenní válce, která byla první ze série krvavých konfliktů v devadesátých letech v prostoru rozpadající se Jugoslávie.

Po desetiletí skandálů a boje o přežití SDS se Janša dočkal vítězství i na politickém poli a poprvé usedl do čela vlády. Premiérem byl mezi lety 2004 až 2008. Slovinsko během té doby přivedl do eurozóny a ruku v ruce s tím také do dluhové a posléze i finanční krize.

V premiérském křesle pak znovu seděl mezi lety 2012 a 2013. Za nepřátele tehdy označil média, ještě více zabřednul do sporů s oponenty. Mandát přerušil druhý rozsudek vězení, a to za přijetí úplatku při obchodu s vojenskou technikou. Než ho ústavní soud osvobodil, stihl si odsedět 176 dní.

Vrátil se jako mnohem konzervativnější politik. Uprchlická krize mu vštípila tvrdou protiimigrační rétoriku, sblížil se s maďarským premiérem Viktorem Orbánem a s úspěchem kompletně proměnil elektorát. Svůj vzestup okomentoval jako překvapivě úspěšný vzdor proti zavedeným elitám. Sám se však k nim nepočítá, i když je u moci déle než kdokoliv jiný.