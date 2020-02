Bloomberg jde do boje o Bílý Dům se zpožděním. Zúčastní se demokratické debaty

Středeční debata bude v pořadí devátá. Bloomberg, který vede masivní předvolební kampaň financovanou jen z vlastních prostředků, se zatím nezúčastnil žádného nominačního klání. Do soubojů se plánuje vložit až v březnu na takzvané volební superúterý.

Podle Reuters osmasedmdesátiletý Bloomberg stoupl v očích veřejnosti poté, co ze svého šedesátimiliardového jmění investoval stovky milionů dolarů do televizních reklam. Podle úterních průzkumů veřejného mínění má miliardář podporu 19 procent dotazovaných. S tímto dvojciferným výsledkem splnil demokratické požadavky pro kvalifikaci a postoupil do debaty.

Té se kromě něj zúčastní Joe Biden, Bernie Sanders, Elizabeth Warrenová a Amy Klobucharová. Šestici doplní bývalý starosta South Bendu Pete Buttigieg.