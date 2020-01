„Britským médiím bych vystavil velmi kritické vysvědčení,“ říká bývalý zpravodaj Hošek k brexitu

„Britská média obecně snesou velmi přísná měřítka, ale konkrétně to informování o EU ukázalo, že je relativně malý počet novinářů, kteří se té problematice dlouhodobě věnují,“ vysvětluje.

„Já bych britským médiím vystavil velmi kritické vysvědčení. Ať už kvůli zaujatosti na tu či onu stranu, tak hlavně kvůli velmi slabé odbornosti, co se týče informací o Evropské unii,“ říká v novém podcastu Hošek, v současnosti zástupce šéfredaktora Seznam Zpráv.

Britská média podle něj byla dlouhodobě euroskeptická, a to už od sedmdesátých let. „To se na náladách britské společnosti dlouhodobě projevovalo a určitě se to odrazilo i na výsledku samotného referenda,“ vysvětluje. Kritizuje ale především roli médií přímo v období referenda, tedy v letech 2015 a 2016 – tehdy podle něj selhávala například i BBC, protože v debatách přistupovala k politikům málo kriticky.

V rozhovoru ale Jiří Hošek mluví i o tom, jakou pozici má veřejnoprávní BBC v současnosti. Společnost totiž v následujících letech čeká vyjednávání s vládou o jejím financování. „Troufám si tvrdit, že je to posledních deset let, kdy se jede ještě podle systému koncesionářských poplatků,“ říká Hošek.

