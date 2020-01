Areál amerického velvyslanectví v Bagdádu zasáhly tři rakety

Bezpečnostní zdroj uvedl, že na ambasádu bylo vypáleno celkem pět raket; areál zasáhly tři.

Podle AFP je to poprvé, co rakety zasáhly přímo americkou ambasádu nacházející se v opevněné a přísně střežené Zelené zóně, kde sídlí vláda a mnoho dalších zahraničních zastoupení. Do vládní čtvrti dopadly naposledy rakety 4. a 5. ledna.

Situace v zemi je napjatá od doby, co americká armáda 3. ledna zabila v Bagdádu vlivného íránského generála Kásema Solejmáního a člena vedení iráckých milicí Abú Mahdího Muhandise. Írán pak 8. ledna vypálil na základny v Iráku, kde působí Američané, množství raket. USA až s odstupem přiznaly, že zraněno bylo 34 amerických vojáků.