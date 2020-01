Moskva chystá techniku k rozpoznávání tváří. Kritici mluví o totálním sledování a soudí se

Úřadům proto poslali petici. „Řekli nám, že nic neporušili, ať se obrátíme na soud. Tak jsme šli k soudu. Je to protiústavní. Nikdo nemá právo přijít s totálním sledováním. Nepřipouští to ani zákon o osobních údajích,“ je přesvědčena advokátka Aljona Popovová. Pokud neuspějí v Rusku, chtějí se odpůrci opatření obrátit na mezinárodní soud.

V moskevských ulicích je už dnes 175 tisíc různých kamer. Centrum pro řízení silničního provozu jich používá zhruba deset tisíc. Ty další pak využívají městské, komunální, tajné a jiné služby. Tisíce kamer se nacházejí uvnitř budov.

„Identifikace obličejů je už ale příliš, je to rána přímo do srdce. Stejně jako s rozpoznáváním hlasu. Nicméně je to nevyhnutelné a pochopitelně to bude vyvolávat odpor u lidí kvůli zasahování do soukromí,“ podotkla socioložka z Nadace veřejného mínění Larisa Pautovová.