Nejdelší dopravní letadlo světa konečně vzlétlo. Boeing 777X má však roční zpoždění

Na svůj první let marně čekal Boeing 777X celý minulý rok a ještě skoro celý minulý týden. Původně stanovil Boeing termín prvního letu na čtvrtek, poté jej posunul na pátek, ale kvůli počasí v Seattlu se vše podařilo až v sobotu.

Ředitel Boeingovy divize civilních letadel Stan Deal neskrýval, že úspěšný první let typu 777X, respektive verze 777-9, je pro firmu zásadní vzhledem k problémům, se kterými se potýká kvůli menším strojům 737 MAX. „Všichni naši zaměstnanci jsou opět pyšní na to, kým jsme a co děláme, protože vzlétlo zcela nové letadlo, které opět změní svět,“ prohlásil Deal po prvním letu 777X.