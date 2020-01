Otázky a odpovědi: Jak ovlivní brexit Severní Irsko?

Při transportu zboží přes Irské moře nebudou poplatky účtovány automaticky, britské úřady budou unijní cla vybírat u výrobků, které by mohly následně skončit na unijním trhu. To se bude týkat i dovozu do Severního Irska ze třetích zemí. Pro případy, kdy firma odvede unijní clo za dovoz, ale zboží zůstane v Severním Irsku, bude zřízen systém vracení peněz.

Tyto principy mají vejít v platnost až po skončení přechodného období a po čtyřech letech bude moci o jejich pokračování rozhodnout severoirský parlament.

Obchodní dohoda jako řešení cel?

Problematiku cel jako takovou by mohla vyřešit nová obchodní dohoda mezi Spojeným královstvím a EU, která by stanovila nulová cla na veškeré zboží. Problém ovšem nastane v okamžiku, kdy Velká Británie a Evropská unie budou mít se třetí stranou dojednané různé celní tarify.

Obchodní dohoda navíc nenahradí celní unii EU, do které Británie zatím patří. V budoucnu bude muset projít celní deklarací veškeré zboží, které z Británie do Severního Irska zamíří. Cílem nadcházejících jednání bude i to, jak tyto deklarace a procesy co nejvíc zjednodušit a zautomatizovat, aby pohyb zboží nenarušovaly.