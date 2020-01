Starmer chce odvést labouristy z levého okraje zpět ke středu. Straníci budou šéfa volit tři měsíce

Umírněnost a obezřetnost jsou hlavními hodnotami, s nimiž jde Starmer do volby lídra labouristů. Patří k těm, kdo nejsou ideově příliš svázaní se stávajícím vedením strany odpovědným za tvrdou porážku v předčasných volbách. „Všichni to musíme vyhodnotit. Myslím, že se nechci nechat vtáhnout do nějakého obviňování. Musíme to, co se stalo, reflektovat se zralostí a společně a rozhodnout, jak dál,“ hodnotí Starmer.

Takový tón se viditelně liší od bojového zápalu, který odcházejícího šéfa Corbyna ani po fiasku z poloviny loňského prosince stále neopouští. Starmer zastáncům tvrdé linie vzkazuje, že priority vidí jinde: „Východiska pro radikální labouristické vládnutí jsou stejně silná jako kdykoli předtím. Nyní ale musíme stranu přebudovat a zajistit, že důvěra v nás jako ve stranu progresivní změny bude obnovena.“