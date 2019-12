Polská vláda chce obnovit Saský palác zničený nacisty. Radši bojujme se smogem, bouří se radnice

Jediným dochovaným fragmentem kdysi největšího paláce ve Varšavě ze 17. století je hrob neznámého vojína. Politici z vládní konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS) v čele s prezidentem Andrzejem Dudou si přejí, aby monumentální budova znovu stála a vypadala jako přesná kopie Saského paláce.

Náklady se odhadují na v přepočtu tři miliardy korun. Sdružení Saski 2018, kterému předsedá Jerzy Bobczyński, se o obnovu paláce snaží už přes 15 let. Bobczyński stále věří, že se mu jeho sen brzo splní. „Bylo to velmi důležité místo pro druhou polskou republiku, odehrávaly se tu všechny důležité slavnosti, bylo to srdce nezávislého Polska,“ prohlásil.

Lidé mají jiné priority, tvrdí radnice

Vedení země začalo plán prosazovat loni při oslavách 100. výročí polské nezávislosti. Varšavská radnice, kterou řídí opozice, je ale skeptická. Peníze by raději dala na dopravu nebo boj proti smogu. „V tuto chvíli to není pro Varšavu nejdůležitější investice, pro obyvatele to není priorita,“ míní mluvčí radnice Varšavy Kamil Dabrowa.