Němečtí školáci mají potíže s němčinou. Každý pátý ji neovládá buď vůbec, nebo jen málo

Děti, které přišly do Německa se svými rodiči ze Sýrie, Afghánistánu či Bosny, někdy neovládají základy jazyka ani abecedu. Při prvních krůčcích němčinou je provází třeba Češka Klára Kunze.

Původně učitelka z Brna se svými žáky sdílí podobný osud. Když přišla do Berlína, sama uměla německy jen několik slov, ale během pouhých čtyř let se vypracovala do pozice učitelky v instituci, která pomáhá Německu zvládat větší přísun lidí z ciziny kolem roku 2015. Vyučuje v takzvané uvítací třídě, kde některé děti stráví tři měsíce, jiné celý rok. „Denně máme hodinu matematiky a čtyři hodiny němčiny,“ říká Kunze.