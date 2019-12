Smer-SD oslavil dvě dekády existence. Pellegrini chce zodpovědnou změnu, s Kotlebou se nespojí

Fico ze sjezdu odjel ještě před jeho začátkem na vyšetření do nemocnice. „Ať nejsou žádné spekulace, mám obrovský problém s krevním tlakem, musím odjet,“ oznámil expremiér. Pellegrini později uvedl, že Fico zůstal v péči lékařů, ale je ve stabilizovaném stavu.

Smer-SD povede do voleb právě premiér Pellegrini, do čela kandidátky se tak vůbec poprvé nepostaví zakladatel a předseda strany Robert Fico. Ten rezignoval z postu premiéra v zájmu řešení politické krize po loňské vraždě novináře Jána Kuciaka a jeho partnerky. Od čtvrtka navíc čelí obvinění ze schvalování trestného činu.

Zemi podle Pellegriniho čeká změna. „Musíme dát lidem na výběr, jakou změnu si vyberou – zda budou chtít změnu chaosu, nestability, nebo si vyberou zodpovědnou změnu, kterou nabízíme my, sociální demokraté,“ řekl novinářům Pellegrini po skončení sněmu.

Sociální demokraté zatím nepředstavili svůj volební program. Pellegrini řekl, že není potřeba sepisovat obsáhlé materiály. Před parlamentními volbami v roce 2016 strana vydala pouze krátký seznam s několika prioritami na období do roku 2020.

Smer-SD je u moci s výjimkou necelých dvou let nepřetržitě od roku 2006. Stávající tříčlenná vládní koalice by podle sondáží většinu ve sněmovně nezískala. Sestavování nové vlády po volbách by mohl zkomplikovat také vysoký počet stran, které mají šanci získat křesla ve sněmovně. Nyní jich má šanci hned devět.