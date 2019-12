Grónský ledovec se trhá a taje. Uvnitř vzniká obří jezero, zjistili vědci s pomocí dronů

Podle doktora Christoffersena a jeho kolegy, kteří průzkum v Grónsku prováděli, je přitom jezer spousta. Dohromady vytváří propojený systém, ve kterém se voda na podloží rychle šíří.

Celý příkrov se kvůli tomu čím dál rychleji pohybuje, což v řetězové reakci vede k novým prasklinám a vzniku dalších jezer. „Je to velmi dynamický ledový příkrov, který obsahuje nejrychlejší ledovce. A je to příkrov, který nejvíc taje,“ upozornil Christoffersen.

Drony v akci

Vše se děje v takovém tempu, že oba výzkumníci z Cambridgeské univerzity museli při své práci v Grónsku sáhnout po netradičních metodách – bezpilotních strojích.

„Drony jsou opravdu užitečné, protože se nacházíme na rychle se pohybující části grónského ledového příkrovu a je tady spousta zlomů a prasklin. Je proto velmi obtížné pracovat v terénu,“ vysvětlil výzkumník Tom Chudley ze Scottova výzkumného polárního institutu.

Kromě toho drony poskytují mnohem bližší pohled na to, co se na povrchu praskající ledové plochy a ve vzniklých jezerech odehrává. Výsledné fotografie umožňují trojrozměrné mapování ledového příkrovu. „Kdybychom se omezili na velké měřítko satelitních snímků, tak by jezero nebylo vyhodnoceno jako rychle odtékající,“ míní Chudley.