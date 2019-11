Když by každá země EU dělala vlastní politiku vůči Číně, bylo by to pro nás ničivé, obává se Merkelová

„Musíme si vyjasnit i náš postoj k Číně,“ poznamenala šéfka německé vlády. „Jedním z největších nebezpečí, nebo přinejmenším obav, je, že Evropa, že každá členská země (EU) bude dělat svou vlastní čínskou politiku a že nakonec budeme vysílat zcela odlišné signály. To by nebylo ničivé pro Čínu, ale bylo by to ničivé pro nás v Evropě,“ nechala se slyšet.

Česko patří mezi ty země EU, jejichž představitelé se vůči Číně staví méně kriticky než některé jiné evropské státy.

Zopakovala také slova svého stranického kolegy Christiana Schwarze-Schillinga z víkendového sjezdu křesťanských demokratů. „Kdo si myslí, že se mu samostatně podaří najít způsob, jak zacházet s Čínou, a nebude se snažit najít společný evropský postoj, ten bude rozdrcen a selže,“ uvedla.

Jednotně v otázce 5G

Společný postoj by podle ní Evropa měla hledat třeba v otázce, jak přistupovat k čínské telekomunikační firmě Huawei, která se chce podílet na výstavbě evropských sítí páté generace (5G). Podle některých spojenců, včetně Spojených států, ale představuje bezpečnostní riziko.