Počet obětí po zemětřesení v Albánii roste. V zemi platí státní smutek

„Zemětřesení nás zastihlo nechráněné. Všechno je zničené, byty, okna, všechno. Už tady nemůžeme žít,“ popsala obyvatelka Thumanë Kristina Margjiniová. Do Thumanë už dorazil také premiér Edi Rama a na středu albánská vláda vyhlásila den smutku. Uzavřené zůstanou všechny školy i další veřejné instituce.

Na volných prostranstvích vznikají provizorní tábory pro lidi, kteří přišli o své domovy. „Nic nám nezůstalo, bylo to všechno, co jsme měli. Vše, pro co jsme pracovali a co jsme měli, byl náš domov. Nevím, kam půjdeme,“ řekla Valbona Mokaová z Drače.

Postiženy byly také další obce v oblasti, v jedné z nich se mimo jiné zřítil hotel. „Záchranáři vystavěli tunel, který vyztužili železnými sloupy. Skrz tunel se snažili zachránit pětadvacetiletého mladíka, jehož otec zahynul. Nakonec se to po mnoha hodinách práce naštěstí zdařilo,“ popsal spolupracovnk ČT na Balkáně Thomas Kulidakis.