Na severu Itálie se zřítil dálniční viadukt

Podle agentury DPA se zřícený viadukt nachází asi 1,5 kilometru od města Savona. Příčinou by podle úřadů provincie Ligurie mohl být podle prvních zjištění sesuv půdy. Viadukt je součástí dálnice A6 spojující Savonu s Turínem.

Zatím není zcela jasné, zda na mostě byly automobily, ale agentura ANSA napsala, že nikdo nebyl zasažen. Zastaven byl také provoz dálnice mezi Savonou a obcí Altare ve směru na Turín a z bezpečnostních důvodů byl podle ANSA uzavřen i opačný směr.

#Savona, frana sul viadotto #A6: #vigilidellfuoco impegnati nella ricerca di eventuali auto coinvolte pic.twitter.com/vJmi5RLRA1 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) November 24, 2019

/*json*/{"map":{"lat":44.39209892341572,"lng":8.557313411775596,"zoom":10,"mapTypeId":"roadmap"},"markers":[{"lat":44.294518365514506,"lng":8.433411170418253,"type":"1","description":"Zřícený dálniční viadukt u Savony"},{"lat":44.40487848297991,"lng":8.947783757622233,"type":"1","description":"Janov"}],"polylines":[],"circles":[],"polygons":[],"rectangles":[]}/*json*/

Ve stejné provincii se loni zřítil Morandiho most

Loni v srpnu se v Janově, taktéž v provincii Liguria, při bouřce zřítil dálniční Morandiho most. Do 45metrové hloubky se zřítila dvousetmetrová část mostu, zavěšená na nejzápadnějším ze tří vysokých pilířů. Spolu s vozovkou spadly na dole ležící skladiště a železniční trať a do rozvodněné řeky Polcevery více než tři desítky osobních a nákladních aut. Zahynulo tehdy 43 lidí, dalších 16 přežilo s různě vážnými zraněními.