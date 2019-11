Viselo to ve vzduchu měsíce, změna musela přijít, komentuje pád Berlínské zdi historik Svoboda

Podle Svobody patřily režimy v Československu a v NDR v rámci východního bloku k těm „nejtužším“. „My a východní Němci jsme si byli nejvíc podobní, ale řekl bych, že ve východním Německu byl ten režim ještě rigidnější. U nás od roku 1988 probíhaly demonstrace, v Německu je to spíš záležitost až podzimu 1989,“ konstatoval Svoboda.

Východní Němci proti komunistickému režimu protestovali hlavně „nohama“, říká historik. „Útěky do zahraničí byly masová záležitost a ani zdaleka to nebylo omezeno na období těsně před převratem. Jsou to tisíce lidí, kteří byli dopadeni, a stovky, jimž se to povedlo,“ upozornil Svoboda.

Tisíce uprchlíků na ambasádě Praha nemohla utajit, říká historik

Od jara 1989 se pokoušely dostat tisíce východních Němců na Západ přes západoněmeckou ambasádu v Praze. „Odhaduje se, že nejvíc tam bylo 15 tisíc lidí, kterým se takhle podařilo dostat za hranice. Přelézání zdi velvyslanectví bylo jedním z tahounů zpravodajství po celém světě,“ připomněl Svoboda.

„Pro československou vládu to byla delikátní situace, s NDR jsme se předháněli, že zůstaneme věrni ideálům. Tisíce lidí uprostřed města, to byl pro vládu problém, nedalo se to utajit, takže se tlačilo, aby se Němci domluvili s Němci,“ podotkl historik s tím, že tak se nakonec také stalo.