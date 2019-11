V australském Novém Jižním Walesu bují domorodý byznys. Aborigincům pomáhá místní vláda

Nezaměstnanost mezi původními obyvateli Austrálie přesahuje dvacetiprocentní hranici. Výjimku představuje stát Nový Jižní Wales, kde vláda hlásí rozmach obchodu mezi australskou menšinou.

Investovat do podnikání domorodců chce kabinet bezmála 16 miliard korun ročně. „Tito lidé jsou opravdoví podnikatelé. Chtějí být úspěšní. Úspěch mají zabudovaný v DNA,“ je přesvědčen místní ministr financí a drobného podnikání Damien Tudehope.

Propojení s kulturou

Třeba Sharon Winsorová vyrábí tradiční domorodé jídlo, čajové lístky a domácí marmelády. „Znamená to pro mě víc než jen obchod. Vnímám to také jako propojení s mojí kulturou, spiritualitou nebo jazykem,“ říká podnikatelka.

Liam Harte zase poskytuje kurzy první pomoci. „Je to fantastické. Ukazuje to, čím vším můžeme přispět. Různé organizace a vláda si jsou toho více vědomé,“ myslí si Harte, který řídí společnost Integrity Health.

Rozvoj podnikání mezi domorodou populací by navíc mohl mít širší dopad. „Naše děti pozorující své tetičky, strýce a bratry, jak podnikají. To může mít reálný vliv i na ně,“ je přesvědčen ředitel NSW Indigenous Chamber of Commerce Deb Barwick.