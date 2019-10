Německo se obává návratu islamistů, kteří by se mohli osvobodit z kurdského zajetí

Zástupci německých Kurdů varují, že milice nemají sílu bojovat a zároveň strážit extremisty. „Jestli se jim podaří uniknout, bude to hrozba nejen pro Sýrii, ale i pro celý svět,“ obává se Hakan Okudubi z berlínského Kurdského informačního centra.

Podle magazínu Spiegel unikly od začátku turecké ofenzivy z vězení tři ženy původem z Německa. Jedna napsala příbuzným, že je na cestě zpátky do vlasti. Tajná služba přitom varuje, že ženy nepředstavují nutně menší riziko než muži.

Například německé ministerstvo zahraničí registrovalo k únoru letošního roku 84 mužů a žen s německým pasem, kteří odešli sloužit takzvanému Islámskému státu a padli do kurdského zajetí.

Od doby, co před třemi lety islamista najel kamionem do davu na berlínském vánočním trhu a zabil 12 lidí , německá tajná služba zabránila sedmi podobným útokům. Její zástupci o tom informovali minulý týden.

Také z toho důvodu Německo dosud odmítalo své občany z kurdského zajetí převzít, a to se zdůvodněním, že v Sýrii nemá generální konzulát. „Nemáme způsob, jak v Sýrii ověřit, zda se jedná o německé občany a do jaké míry se zapojili do bojů na straně Islámského státu,“ argumentoval německý ministr zahraničí Heiko Maas.

Teď ale roste tlak na vládu, aby extremisty raději převzala a měla je pod dohledem, než aby riskovala, že uniknou ze zajetí a do Německa se dostanou na vlastní pěst. Podle odhadů se od roku 2013 na syrské bojiště vydalo tisíc německých občanů.