Británie se prý připravuje na kolaps jednání s EU. Na většinu zboží by neuvalila cla

Velká Británie se připravuje na kolaps jednání s Evropskou unií. S odvoláním na vysoce postavený zdroj z britské vlády o tom informoval časopis The Spectator. Podle bývalé ministryně Amber Ruddové by mohl být zdrojem poradce premiéra Dominic Cummings. Podle opozice se tak snaží sabotovat jednání. Kabinet také představil změny v prozatímním celním režimu, který by vstoupil v platnost v případě odchodu bez dohody. Uvedl, že 88 procent dovozu by nečelilo clům. Do termínu brexitu zbývá 23 dní.