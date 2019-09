Ve Španělsku se nafukuje další bublina. Lidé kritizují rapidně rostoucí nájmy

Problémy se zvyšujícími se nájmy ve Španělsku už dostaly i jméno – nájemní bublina. A je otázkou času, kdy praskne. Za posledních šest let vzrostly nájmy v průměru o 50 procent. Země na Pyrenejském poloostrově přitom nedostatkem bytů netrpí. Právě naopak.

V počtu prázdných bytů se země řadí na první místo v Evropě. Hlavní příčinou vysokých cen jsou ale důsledky ničivé hospodářské krize, která vypukla před 11 lety a z které se Španělé ještě naplno nedostali. Levné půjčky od bank a touha po vlastním bydlení tehdy překonaly obavy z neschopnosti hypotéky splácet. Žilo se na dluh.

Tisíce rodin tehdy přišly o střechu nad hlavou. „Ve chvíli, kdy podepisujete hypotéku, na to nemyslíte. Člověk myslí na to dobré,“ uvedl v červenci roku 2013 nezaměstnaný Damian Scribes, který se dostal do potíží. U nuceného vystěhování často musela zasahovat policie. Jedním z mála řešení byl návrat k rodičům. A pak podnájem.

Prázdné byty skoupily velké společnosti. Na pronájem

Poptávka po nájemním bydlení tak začala stoupat. Příležitosti se chopily velké finanční skupiny. Byty po neplatičích začaly od bank skupovat ve velkém, aby je mohly obratem výhodně pronajímat.

„Staly se největšími majiteli bytů ve Španělsku. Vlastní většinu budov k pronájmu. Kontrolují ceny,“ dodal Bardera. Pro ty nejslabší je jedinou možností, jak se vyhnout životu na ulici, takzvaný squatting. V Madridu obývá nelegálně prázdné nemovitosti pět tisíc lidí.