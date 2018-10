Nedostatek bytů chce Dánsko řešit umělým ostrovem. Projekt počítá i s metrem a obchvatem

„Hlavní město se rychle rozvíjí a buduje dosud nevídaným tempem. To je dobré, ale také to znamená, že Kodani nakonec dojdou pozemky. To je důvod, proč chceme vybudovat nový ostrov,“ prohlásil premiér Rasmussen.

Projekt s provizorním názvem Lynetteholm, který počítá s podmořským tunelem a trasou metra, si vyžádá investici kolem 20 miliard dánských korun (přes 69 miliard korun). Podílet se na ní bude stát, hlavní město a společnost CPH City & Port Development. Podle vlády může být projekt financovaný mimo jiné z prodeje nových pozemků a z poplatků za užívání metra.

København vokser. Klimaet ændrer sig. Byudvikling og klimasikring går hånd-i-hånd. Det’ en københavnsk tradition selv at skabe jorden, vi bygger på, og med Lynetteholm får vi plads til boliger og sikrer os mod stormflod og oversvømmelse. Godt arbejde af @FrankJensenKBH. #kbhpol pic.twitter.com/sXyjUl0cBU — Marcus Vesterager (@marvesterager) October 5, 2018

Lynetteholm bude vybudovaný na rozloze 200 hektarů. Řešit má tři problémy: nedostatek bytů v metropoli, přetížení dopravy v centru města a v neposlední řadě má i chránit město před zvyšováním mořské hladiny, uvedl dánský server Finans. Stavba má začít v roce 2035, dokončen a plně funkční by podle serveru měl projekt být v roce 2070.

Dánská metropole leží na východním pobřeží ostrova Sjaelland, zčásti se rozkládá i na ostrově Amager, přes který vede dálniční most až do švédského přístavu Malmö.