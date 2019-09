Trend sdílení míří i do oblak. Aplikace umožňuje zamluvit si soukromý let

„Očividně létání miluji, ale je to drahý koníček. Něco jako golf nebo tak podobně. A to, co mi Wingly umožňuje, je sdílení zážitku s dalšími lidmi,“ svěřil se Paul Denbigh, který začal s létáním před deseti lety. Vášeň zprvu sdílel pouze se svou rodinou. Nyní se o ni může podělit s dalšími lidmi a ještě ušetří.

„Není to něco, co normálně v úterý podniknete. Skvělá příležitost pro moji přítelkyni Mehram a mě vyrazit na výlet,“ ocenil nápad cestující Tom Martin. Po přistání si pár dopřeje dobrý oběd, a než se vrátí domů, stráví několik hodin na pláži.

„Bylo to mnohem klidnější, než jsem předpokládala. Naštěstí nám vyšlo dobré počasí, takže v tomto ohledu to bylo hezké. Občas to bylo trochu napínavé, když jsme viděli další letadlo a já si říkala, že je velmi blízko a že se srazíme. Kromě toho to ale byla opravdu zábava,“ řekla cestující Mehram Sumray-Rootsová.

Wingly začalo nabízet své služby v roce 2015 ve Francii. Za dva roky se rozrostlo i přes kanál La Manche na britské ostrovy. Tisíce pilotů ovšem nabízí své trasy napříč celou Evropou. Létat se dá i z Česka.