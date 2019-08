Recept na turistickou tsunami? Stát musí víc lákat lidi do regionů, míní Baxa s Okamurou

video Česko by se mělo snažit turisty víc rozptýlit po regionech, říkají Baxa s Okamurou

Uvádí, že do Prahy směřuje 37 procent všech zahraničních turistů, kteří přijíždějí do Česka. „Myslím, že je naším společným úkolem, i v Poslanecké sněmovně, aby se ten počet rozprostřel,“ je přesvědčen Baxa.

Odvrácenou tvář turismu pociťuje i tuzemsko. „Jsem obecně přesvědčen o tom, že restrikce a regulace je až to poslední. Je zapotřebí hledat konkrétní příklady. V České republice řeší problém s velkým počtem turistů Praha a Český Krumlov. Naopak v jiných částech Česka je potenciál turismu ještě výrazně nevyužit. Česko má už nyní čtrnáct UNESCO památek, to je veliká příležitost. Je důležité, aby stát prezentoval třeba kulturní bohatství naší země tak, aby se turisté více rozprostřeli,“ podotkl Martin Baxa z ODS.

Proti přílišnému ruchu vytáhl i chorvatský Dubrovník, odkud vykázali velké turistické lodě. Podobný krok schválily rovněž Benátky , které už dřív zavedly poplatek za vstup do přelidněného centra. V Amsterdamu zase uvažují o vytěsnění výloh s prostitutkami mimo historické centrum, protože místním vadí hluk i kriminalita.

Také podle šéfa SPD a znalce cestovního ruchu Okamury je problém, že stát se dostatečně nesnaží turisty rozptýlit do regionů. „V žádné vyspělé západní zemi není takový rozdíl v podílu mezi hlavním městem a regiony, což nám způsobuje tu kumulaci. Je problém, že v regionech sice máme památky, ale už nemáme třeba dostatek velkých čtyřhvězdičkových hotelů,“ poznamenal Okamura s tím, že tento problém se týká kromě Českého Krumlova i města Litomyšl.

Baxa s Okamurou se shodují také na tom, že turismus má své jasně pozitivní stránky, hlavně ty ekonomické. „Pro mě je důležité to, že turisté přinášejí do našeho města (Plzně) peníze, přespávají, utrácejí na službách. Nám se daří nabídnout jim památky, ale i další aktivity, jsme rádi, že nárůst turismu v našem městě je konkrétní a přináší užitek našemu městu,“ prohlásil místopředseda ODS.

„V České republice cestovní ruch zaměstnává 240 tisíc osob, přímo i nepřímo včetně dodavatelů hotelů, restaurací atd. se podílí na HDP České republiky pěti procenty. To znamená, že v okamžiku, kdy by někdo chtěl omezovat cestovní ruch tak, aby to nebylo populistické plácání neodborníků a laiků, tak musíme říct, kde ty peníze vezmeme a jakou kvalitní práci dáme těmto našim občanům, aby nedělali v montovnách za nízké mzdy,“ upozornil šéf SPD.