Benátky vydaly stopku velkým výletním lodím. Od září nebudou smět do centra

Dlouhodobé polemiky výrazně přiživila červnová nehoda, při níž loď s téměř třemi tisíci pasažéry kvůli poruše motoru narazila do mola a do menší lodi. Lehce se při tom zranilo pět lidí. O měsíc později jiná obří loď málem v bouři narazila do jachty. Incidentů využili zastánci omezení, jimž teď vyšly úřady vstříc.

Lodě vážící přes tisíc tun budou nově nuceny kotvit v přístavech Fusina a Lombardia, aby nevplouvaly do exponovaného kanálu Guideca, který lemuje náměstí svatého Marka a odděluje čtvrť Dorsoduro od ostrova Giudecca. Právě u něj se stala červnová nehoda.

Do konce příštího roku by podle vládního plánu měla z centrální části Benátek být vypovězena zhruba třetina větších výletních lodí.