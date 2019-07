Červená čtvrť v Amsterdamu možná změní tvář. Starostka chce vitríny s prostitutkami zakrýt

Ve stovkách vitrín se večer předvádějí sexuální pracovnice, a zatímco jedni čistě erotický ráz čtvrti vítají, druzí by rádi pověst historické promenády zlepšili. „Jde o sousedství námořníků, pracovaly zde ženy, zněla zde hudba… Jsem ráda, že to všechno zde stále přetrvává. Ale musíme se vyvarovat porušování lidských práv,“ argumentuje Halsemová.

Starostce vadí, že turisté často porušují přísný zákaz focení. Někteří pak fotografie polonahých žen údajně umisťují na internet, a porušují tak soukromí sexuálních pracovnic. Místo aby si jejich služby objednali, se jim často vysmívají.

Halsemová proto navrhuje, aby vykřičené domy měly povinně zatažené závěsy a zastřená okna. „Představte si na chvíli třeba aplikaci do mobilu, pomocí které by si lidé mohli vybrat ženu bez toho, aniž by ji předtím viděli v okně. Ti, kteří by šli kolem, by se jim už dále nemohli vysmívat,“ prohlásila starostka.

Spadneme do šedé zóny, obávají se prostitutky

Pro ženy, kterým zájem ze strany mužů vydělává na živobytí, je to úsměvná představa. Argumentují tím, že prostituce je v zemi už dvacet let legální, a není tak důvod ji vytlačovat zpět pod povrch městského života.

„Pokud nás donutí zakrýt okna, tak se všechny nevěstky přesunou do šedé zóny a městská správa bude potřebovat daleko víc lidí, aby vše dokázala regulovat. Povede to k nenávisti vůči sexuálním pracovnicím,“ obává se mluvčí kampaně Hrdost Foxxy Angelová.

Plán nové starostky počítá také s přemístěním některých zařízení mimo centrum města. Měl by tak vzniknout prostor i pro jiné podnikání než to s bílým masem. Zatím však Halsemová naráží na tvrdý odpor jak z řad opozice, tak části obyvatel města, která nedá na tradiční bohémský život dopustit.