Severní Korea opět vypálila rakety a kritizovala cvičení Jihokorejců s USA

Severní Korea vypustila dvě balistické rakety krátkého doletu, které uletěly přibližně 450 kilometrů ve výši 37 kilometrů. Uvedly to agentury s odvoláním na jihokorejský generální štáb. Podle těchto údajů byly rakety odpáleny v 5:24 a 5:36 místního času (22:24 a 22:36 SELČ) z provincie Hwanghe, ležící jihozápadně od hlavního města Pchjongjangu, a to východním směrem do moře. Šlo již o čtvrtý severokorejský raketový test během necelých dvou týdnů.