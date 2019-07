Židovští sportovci z desítek zemí světa poměřují síly na makabiádě v Budapešti

Makabejské hry zase v Česku?

Šéf české výpravy by chtěl do budoucna přitáhnout k židovskému sportu víc mladých. Už za dva roky by mohli vyrazit do Izraele, kde se bude konat světová verze her. „Velice zajímavý je ping pong, kde máme patnáctiletého reprezentanta z Ostravy, který je jedním z nejlepších evropských stolních tenistů,“ poodhaluje Gronský budoucí česká želízka.

Evropskou makabiádu by Češi rádi jednou uspořádali i doma, konkrétně v Olomouci a Ostravě. Právě na stadionu ve Vítkovicích tradice her před devadesáti lety začínala.