Útěk ze zlaté klece. Manželka dubajského vládce prchla i s dětmi do Londýna a požádala o ochranu

O 24 let mladší jordánskou princeznu si dubajský panovník vzal v roce 2004 jako svou šestou manželku. Bývalá olympionička v parkurovém skákání se stala ikonou žen na Blízkém východě i oddanou ambasadorkou OSN.

Ještě loni pro americkou stanici CNN vychvalovala svého manžela za pomoc uprchlíkům: „Jsem opravdu pyšná na to, co dělá. Na to, co dělá vláda Spojených arabských emirátů, a na to, co je umožněno dělat mně.“