Tvrdý brexit existenciálně ohrozí náš průmysl, varují Johnsona britské automobilky

Varadkar připustil, že v případě brexitu vyvstane opět otázka sjednocení Irské republiky se Severním Irskem, které je součástí Spojeného království. Nyní ale podle něj irská vláda žádné konkrétní plány pro tento případ nepřipravuje.

Protokol o Irsku a Severním Irsku známý jako pojistka by udržel Británii v bezcelní zóně EU i po brexitu, na Severní Irsko by se podle něj dál vztahovala část pravidel jednotného unijního trhu. Začal by platit po přechodném období, které je rovněž součástí dohody o rozluce, a to v případě, že by se v rámci dalších vyjednávání nepodařilo zajistit zachování „neviditelné“ hranice.