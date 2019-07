Zemřel Kaíd Sibsí, první demokraticky zvolený prezident Tuniska od dob arabského jara

Letos v červnu však oznámil, že v listopadu na funkci hlavy státu znovu kandidovat nebude. Zemi by podle něj měl vést někdo mladší.

Podle nové ústavy má nyní prezident ve srovnáním s autoritářem bin Alím méně pravomocí. Zodpovídá hlavně za zahraniční politiku a za obranu. Každodenní agendu vlády a hospodářství má na starost premiér, nyní tedy Júsuf Šáhid, který úřad zastává od roku 2016.

Agentura AFP už dříve upozornila, že pokud by Tunisko přišlo o prezidenta, mohlo by to uvrhnout zemi do stavu politické nejistoty. Blíží se volby a země stále nemá ústavní soud, který by v případě uvolnění prezidentského postu před koncem řádného mandátu mohl hrát zásadní roli.

Prezidentské volby se v Tunisku mají konat 17. listopadu. Už 6. října si Tunisané vyberou také své zástupce v parlamentu.