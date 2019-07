V Británii končí volba nového premiéra. Jeho úkolem bude hlavně dokončit brexit

Nový předseda Konzervativní strany se ve středu ujme i funkce předsedy vlády. Dosavadní premiérka Theresa Mayová se ještě zúčastní svých posledních parlamentních interpelací a následně podá v Buckinghamském paláci do rukou královny Alžběty II. demisi. Panovnice vzápětí pověří sestavením vlády vítěze současného klání, který začne vybírat členy kabinetu.

Očekává se, že nový premiér ve středu pronese první projev ve funkci a večer oznámí první jména některých nových členů kabinetu. Od čtvrtka budou mít poslanci Dolní sněmovny letní přestávku a do svých lavic se vrátí až 3. září.

Brexitový pat

Hlavním úkolem nového premiéra bude najít řešení patové situace, která nastala kolem plánovaného odchodu Británie z Evropské unie. Johnson i Hunt chtějí znovu zahájit jednání o brexitové dohodě s Unií. Spekuluje se o tom, že by nový premiér mohl v pátek odletět do Bruselu ve snaze restartovat rozhovory. Brusel to však odmítá.

Oba uchazeči o post britského premiéra navíc minulý týden odmítli takzvanou irskou pojistku, jejímž cílem je zabránit obnovení hraničních kontrol mezi Irskou republikou a britským Severním Irskem. EU v minulosti opakovaně uvedla, že na dojednané pojistce trvá. Obává se, že pokud se na hranici objeví celníci, vypukne násilí mezi katolickými republikány a anglikánskými unionisty.

Kandidáti na post lídra vládní strany se liší především v pohledu na odchod země z EU bez dohody. Oba jej považují za krajní scénář, po kterém by sáhli v případě ztroskotání jednání s Bruselem, Johnson nicméně tvrdí, že není třeba mít z neřízeného odchodu z EU přehnané obavy, a mírní strach z jeho negativních dopadů.

„Boris Johnson si je dlouhodobě vědom toho, že vystoupit bez dohody by pro Británii bylo poškozující. Zdůrazňuje, že Británie zejména potřebuje přechodné období, aby v době, kdy bude jednat o dlouhodobé obchodní dohodě, byla krytá nějakým ustanovením, zejména o nulových clech a bariérách pro obchod. Aby to období, kdy se bude jednat, bylo překlenuto dobou, kdy britský byznys nebude zcela odstřihnut od Evropské unie,“ uvedl analytik Asociace pro mezinárodní otázky Kryštof Kruliš.