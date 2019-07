Labouristé mluví o novém referendu. Podpořili by asi setrvání Británie v EU

„Kdokoli se stane novým předsedou vlády by měl mít dostatek sebevědomí na to, aby svoji dohodu nebo odchod bez dohody předložil zpět lidem k veřejnému hlasování. Chci jasně říct, že za takových okolností by Labouristická strana vedla kampaň za setrvání (v Unii) a proti brexitu bez dohody nebo dohodě konzervativců, která nechrání ekonomiku a pracovní místa,“ vzkázal Corbyn straníkům.

Corbyn ale zároveň ve stejném dopise uvádí, že labouristický plán pro podobu brexitu stále považuje za „rozumnou alternativu“. Británie podle něj potřebuje předčasné parlamentní volby. Opoziční předák ale nevysvětlil, zda by i za tohoto scénáře jeho strana prosazovala pokračování britského členství v Unii.

„Takže po dnešku (úterý), snaží se labouristé zastavit brexit nebo ne?“ ptá se na Twitteru hlavní politická zpravodajka BBC Laura Kuenssbergová.

Podle šéfa politického zpravodajství stanice talkRADIO Rosse Kempsella zase Corbynovo prohlášení dává soupeřícím táborům uvnitř Labouristické strany „víc než dost prostoru“ na různé interpretace a na debatu o tom, zda vůbec představuje skutečnou změnu stanoviska.