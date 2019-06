Chudý britský Cornwall volil brexit, už teď ho ale trápí odliv pracovníků a nejisté dotace

Pobřeží anglického hrabství Cornwall láká tisíce návštěvníků, kteří mnohdy bydlí v přepychových hotelích. Cornwall přitom patří k nejchudším britským regionům a ročně má právo čerpat v přepočtu přes dvě a čtvrt miliardy korun z evropských dotací.

Vedení hrabství teď čelí nejisté budoucnosti. „Ocitli jsme se na okraji útesu. Nevíme, jak budeme moct investovat do nového růstu, je to pro nás opravdu problém. Naše ekonomika by mohla začít zaostávat,“ prohlásil lídr Rady hrabství Cornwall Julian German.