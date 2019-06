Kanárkový vlak na úpatí Pyrenejí: Otevřeným vagonem až do nejvyšší francouzské stanice

Malebná, překvapivá, pomalá, romantická a pro většinu Čechů hlavně neznámá. Taková je nejen krajina francouzského pohoří Pyrénées-Orientales, ale především zapomenutá železniční úzkokolejka pojmenovaná Cerdagne. Zvláštní žluté soupravy poskládané jakoby ledabyle z vozů různého stáří i typu vozí turisty celoročně. A že se je za jízdy na co dívat!

Jako by vám za okny probíhal panoramatický film: jedna zatáčka za druhou, široké pohledy do členité krajiny na náhorní plošině, malý románský kostel, roztroušené samoty, viadukty, mosty, dole v údolí řeka Têt, nahoře zase úpatí horských pyrenejských masivů.

Napájení z kolejnice

Vlastně celá takhle oblast působí příjemně zapomenutě a osaměle. Tak trochu záhadou je už i její označení: Jsou to v překladu Východní, nebo spíš Katalánské Pyreneje? To první má v názvu celý tento francouzský department, to druhé regionální přírodní park, jehož je krajina součástí. Asi se nespleteme, pokud budeme nejen v krajině očekávat míšení obou kultur, francouzské a katalánské.

Samotná železnice je unikátní hlavně kvůli převýšení trati. Vlak postupně vyšplhá až tisíc výškových metrů, turisty vyveze až do nejvýše položené stanice ve Francii, nádraží Bolquère – Eyne v téměř 1600 metrech nad mořem. Zajímavostí je, že technicky je pohon řešen napájecí kolejnicí, tedy podobně, jako tomu bývá třeba v metru. Varování před vysokým napětím pak u trati obstarávají pouze cedule, upozorňující ve francouzštině na „nebezpečí smrti“.