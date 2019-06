„Snažil jsem se dělat to, na co jsem byl školený,“ vzpomíná medik na masakr v Normandii

V Normandii se 6. června 1945 vylodilo na 160 tisíc vojáků. Mezi prvními vstoupil na pláž Omaha i tehdy devatenáctiletý Charles Shay – jeden z pěti stovek amerických vojáků indiánského původu. „Vylodili jsme se v půl sedmé ráno, celé pobřeží bylo kontrolováno Němci a ztratili jsme spoustu mužů,“ vzpomíná válečný veterán.

Příslušník kmene Penobscotů ze státu Maine neměl zbraň, pouze velký batoh, protože jeho úkolem bylo ošetřovat raněné. Když kolem sebe viděl tolik lidí, kteří po zásahu najednou potřebovali pomoc, nemohl se ochromením chvíli ani hnout.

Rychle se ale vzpamatoval. „Už jsem na to nemyslel a snažil jsem se dělat to, na co jsem byl školený, ošetřovat raněné a zachraňovat životy, to byla moje práce,“ podotkl Shay.