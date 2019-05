Spojenci mířili z Normandie do Plzně. Cestou zpět jim plzeňský klub vzdává hold

Plzeňští fanoušci vojenské historie jezdí na oslavy do Normandie každých pět let, letošní pětasedmdesáté výročí je pro ně výjimečné. „Pláž Omaha a to, co se tam stalo, by měl vidět každý. Každý by tam měl být. Chlapi tam pláčou. Je to dojemné,“ popsal své pocity z návštěvy pláže předseda Military Car Clubu Rudolf Bayer.

Tři kamiony dopraví na pláže v Normandii 37 kusů vojenské techniky z druhé světové války. Kamiony urazí víc než tisícikilometrovou cestu zhruba za tři dny, technika by na místě měla být během soboty.