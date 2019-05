Íránský prezident nevyloučil jednání s USA. Washington ale musí odvolat sankce

Írán by mohl zasednout k rozhovorům se Spojenými státy, pokud Washington odvolá sankce. Podle íránské státní anglickojazyčné televize Press TV to naznačil íránský prezident Hasan Rouhání. Vztahy mezi oběma zeměmi jsou v poslední době napjaté, USA vysílají do regionu kvůli blíže neupřesněné íránské hrozbě bombardéry, letadlovou loď i vojáky.