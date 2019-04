Rozhovory s lídry kandidátek do evropských voleb: Miroslav Tancoš (RDS)

Čemu nejdůležitějšímu se chcete, jako poslanci Romské demokratické strany v Evropském parlamentu věnovat?

Chtěli bychom, aby byla lepší životní úroveň všech občanů v České republice.

To jde udělat z europarlamentu?

Legislativně by to šlo ošetřit, aby bylo důstojné bydlení, životní podmínky aby byly lepší. A trošku legislativně zajistit, aby byla tolerance a solidarita, lepší soužití národnostní menšiny s majoritní společností.

Tak mi to zkuste trochu převtělit, zhmotnit do konkrétních vašich kroků. Představte si, že jste poslancem Evropského parlamentu a teď chcete zlepšit solidaritu mezi lidmi v České republice. Tak co konkrétně pro to v Evropském parlamentu uděláte?

Chtěli bychom všechny napříč politickým spektrem obeznámit se svým programem a svými vymoženostmi, které bychom v něm měli jako Romská demokratická strana. A konkrétní fakta, vzít si příklad z Holandska nebo z jiných států, aby člověk věděl přesně, kde se to daří, ve kterých státech Evropské unie, pochytat ty jejich kanály a dát to do České republiky do právního nebo legislativního vědomí.

Do které frakce by se vaše strana v Evropském parlamentu chtěla zapojit?

Spíš do sociální.

K socialistům například?

K socialistům, ano.

A proč?

Mají tam to cítění a také jsme v úzké spolupráci s nimi tady v Čechách. Jejich program, co dělá teď paní ministryně Maláčová, se nám líbí.

Byli byste pro dřívější odchod Velké Británie z Evropské unie, než je ten zatím plánovaný termín na 31. října a pokud ano, tak za jakých okolností?

To ne, my jako Romská demokratická strana nesouhlasíme s tím, že Velká Británie vystupuje z evropského společenství, tam prostě měli zůstat. Ale jak rozhodli občané v Británii…

S tím nic neuděláte.

S tím se nic neudělá.

A co s tím? Teď jsme ve fázi, kdy se čeká na 31. říjen, až to skončí, jestli to bude 31. říjen, protože to období se dá prodlužovat opakovaně, tak má se počkat až do 31. října, nebo to ukončit co nejdříve?

Má se počkat, spíše se má počkat. Ale nemám obavy, že bude nějaká deportace lidí veliká, katastrofální scénáře že by se děly, protože Velká Británie dodržuje lidská práva, ti lidé se tam vzdělávají, jsou tam zaměstnaní a jsou spokojení.

Jste pro referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie?

To ne, zásadně ne.

Ani referendum?

No, pokud by se to odhlasovalo, že by byla většina…

No já se ptám, co chcete. Vy můžete říct, ne, my referendum nechceme nebo ano, my referendum chceme. A já se vás ptám, jestli referendum ano, nebo ne.

Ne.

Proč.

Česká republika je velmi dobře zapsaná v Evropské unii, máme tam svoje lidi a já se domnívám, že bychom neměli v České republice ani pochybovat o tom referendu.

Jak by měla být řešena ochrana společných hranic Evropské unie?

Nějaká ochrana by měla být. Jsme v schengenském prostoru a vidíme, jak velká je migrace, co se všechno děje v celém evropském kontinentu, tak si myslím, nějaká ochrana by měla být.

Jak by měla vypadat? Speciální evropská pohraniční stráž, policie, něco jiného, armády by to měly dělat?

Taková polovojenská nějaká armáda by na hranicích měla být. Záleží, jak Evropský parlament, nebo komise nebo rada se dohodnou, ale já jsem přesvědčen, že by měla být ochrana.

A s volným přístupem na území jednotlivých hraničních států Unie?

Je to opravdu sporné ale víme, co všechno se děje kolem, takže spíš, aby tam byl ten přístup.

Jste pro další prodloužení sankcí vůči Rusku?

Sankce, já se domnívám, že by neměly být sankce, protože Rusko je velmoc, tak jako Spojené státy a je potřeba komunikovat, vést dialog, oni tam mají ropu a je potřeba s nimi jednat, komunikovat.

A prodlužovat by se tedy neměly, přestože jednou z příčin sankcí je anexe Krymu. Tak v tomto smyslu by se měly sankce zrušit a komunikovat s Ruskem? O čem ?

Aby se odbouraly nelegální věci, co Rusko dělá, porušování práv, omezování suverenity jednotlivých států. Je potřeba, aby tam sankce byly, aby si uvědomili, že nemohou dělat to, co páchají.

Takže třeba anexe Krymu je špatně a Rusko by Krym mělo vrátit Ukrajině?