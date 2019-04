Íránská boxerka vyhrála zápas s odhalenými vlasy. Doma jí teď hrozí vězení

Čtyřiadvacetiletá Sadaf Chádemová ve francouzském ringu dokázala proti zápasnici Anne Chauvinové zvítězit a přepsat tak íránskou historii. Svůj život si tím ale výrazně zkomplikovala.

Boxerská federace íránského teokratického režimu totiž zápasy pro ženy neorganizuje, a pokud se sportovkyně nějakého zápasu účastní, musí mít na hlavě hidžáb. Ten na sobě ovšem mladá sportovkyně neměla. Z toho důvodu na ni íránské úřady vydaly zatykač, a mladá žena proto i nadále zůstává ve Francii. Její klub přitom ještě před zápasem žádné drama ze strany Teheránu nečekal.

„Je to průkopnice. Doufám, že to tu trochu podpoříme, ale nejde o revoluci. Je to prostě holka, co ráda boxuje a dělá stejné věci jako kluci, protože je to zcela legitimní. A to je dobře,“ hájil mladou sportovkyni šéf íránského boxerského klubu Roc Franck Weus.