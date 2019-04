Požár katedrály Notre-Dame se podařilo dostat pod kontrolu, lidé pořádají sbírky pro obnovu

Interiér stavby plamenům nepodlehl

„Zůstaly obvodové zdi, zůstala klenba, propadla se velká část střechy a škody jsou obrovské. Podstatné ale je, že se katedrálu podařilo zachránit,“ uvedl v úterý ráno z místa zpravodaj České televize Jan Šmíd. „Obavy, že dojde ke zřícení, se ukázaly jako liché,“dodal.

Z okolí katedrály bylo večer, kdy požár vypukl, evakuováno asi tisíc lidí a bojovalo s ním pět stovek hasičů. „Podle svědků, se kterými jsme mluvili, jiskry skákaly až do vzdálenosti 150 metrů od katedrály, někteří lidé si je sbírali na památku,“ dodal Šmíd.

I v úterý ráno jsou na místě turisté, kteří si přivstali aby zjistili, jaký je stav katedrály po požáru. „Mnozí poukazují na to, že kdyby začalo hořet zevnitř, tak by škody zřejmě byly mnohem větší. Ukazuje se, že třeba velká část oltáře zůstala zachována, interiér není zničen natolik, jak se všichni obávali, když viděli plameny. Požár zničil dvě třetiny střechy, ale to podstatné se podařilo zachránit,“ dodal zpravodaj ČT.