Největší volby na světě. Téměř miliarda Indů vybírá nový parlament

„Není otázkou, zda Módí vyhraje, či ne, ale s jak velkou většinou vyhraje a zda bude schopen sestavit vládu. Je to podmíněno do určité míry tím, že v Indii není dostatečná konkurence. Rahúl Gándhí není zdaleka tak charismatickou osobností a není tak dobrý řečník. Program INK také nepřináší nic nového a od BJP se liší spíš na ideologické rovině,“ vysvětlil Pavel Hons z Orientálního ústavu Akademie věd ČR.

Podle bývalého ministra a představitele opozičního INK Ashoka Chavana je doba Módího slávy pryč a vystřídala ji ideologická válka. „Situace z roku 2014 se neopakuje. Jediné, co zůstalo, je boj mezi BJP a INK. My věříme v rozvoj a v to, že se politika zbaví náboženství. Módí jasnou představu nemá, jeho agenda se skládá pouze z anti-Gándhí a anti-opozičních témat,“ uvedl Chavan v rozhovoru pro list The Hindu.

Kasty mohou ovlivnit výsledek

Ráhul Gándhí je šestým členem dynastie Néhrú-Gándhí v čele Indického národního kongresu. Jeho otec Rádžív Gándhí, babička Indira Gándhíová a pradědeček Džaváharlál Néhrú působili všichni jako premiéři poté, co Indie v roce 1947 získala nezávislost na Británii. V očích veřejnosti je tak symbolem elit, od nichž se Módí naopak snaží distancovat. Hons ale dodává, že právě nejsilnější strana BJP je historicky spojována s vysokými kastami v Indii.