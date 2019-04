Zeman vzbudil v Rakousku vášně kvůli slovům, že česká škola nedostala ani šilink. Omluvil se

Český prezident Miloš Zeman se omluvil bývalému starostovi Vídně Michaelu Häuplovi za to, že prohlásil, že za jeho vlády radnice neposlala vídeňské českojazyčné Komenského škole ani šilink. Omluvila se rovněž česká velvyslankyně v Rakousku Ivana Červenková, která Zemanovi poskytla nepřesné informace. Na Facebooku to oznámil mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Prezident poznamenal, že je to teprve druhá omluva za třicet let působení v politice.