Výrazná tvář žlutých vest dostala u soudu pokutu 2000 eur. Chce se odvolat

Podle soudu Drouet zorganizoval v prosinci a v lednu dvě demonstrace v Paříži, aniž by je ohlásil úřadům. On to od počátku procesu odmítal. „Nemám v tomto hnutí roli organizátora ani vůdce,“ řekl tehdy 34letý muž.

Soud uložil Drouetovi pokutu ve výši 2000 eur, z níž ale 500 eur bude muset zaplatit jen v případě, že poruší podmínku. „Rozhodnutí litujeme. Můžu už teď říci, že se proti němu odvoláme,“ uvedl obhájce Khéops Lara. Sám Drouet, který je řidičem z povolání, se vynesení rozsudku nezúčastnil z „pracovních důvodů“.

Další protesty bez Droueta

Drouet je známou, i když kontroverzní tváří hnutí. „Proslavil se tím, že byl ve skupině prvních žlutých vest, které přijal člen vlády, ministr životního prostředí. Tehdy Drouet žádal, aby u setkání byly televizní kamery, ministr to odmítl – a Drouet jednání nahrával a streamoval přes svůj mobilní telefon. Zároveň ale při jedné příležitosti mluvil o útoku na Elysejský palác, což vláda vnímala jako výzvu ke státnímu puči,“ připomněl zpravodaj ČT Petr Zavadil a dodal, že Drouet také na internetu sdílel různé konspirační teorie.

Drouet již dříve oznámil, že osmnácté kolo protestů z 16. března bylo posledním, kterého se zúčastnil. Před soudem ale stane ještě jednou, a to v červnu. Čelí totiž obvinění z neoprávněného držení zbraně.

Manifestace žlutých vest, namířené proti politice prezidenta Emmanuela Macrona a jeho vlády, vypukly loni 17. listopadu a od té doby se konaly i každou další sobotu. Často je provází výtržnictví a násilné střety demonstrantů s policií.