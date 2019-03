Trump poprvé použil právo veta vůči Kongresu. Chce udržet stav nouze na hranici s Mexikem

Prezident Spojených států Donald Trump vetoval rezoluci Kongresu USA, která by ukončila jím vyhlášený stav nouze na hranici s Mexikem. Odmítnutý návrh rezoluce se nyní vrací do Kongresu, který může veto přehlasovat dvoutřetinovou většinou, což se ale nepředpokládá. Páteční veto je vůbec první, které Trump od nástupu do funkce vůči zákonodárcům použil.